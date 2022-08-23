Политолог оценил шансы Турции разрешить украинский конфликт
Турция не имеет рычагов влияния на разрешение украинского конфликта. Об этом 23 августа «Известиям» заявил турецкий политолог Керим Хас.
Таким образом он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что он надеется, что Анкара может повлиять на Москву и поспособствует прекращению боевых действий на Украине.
«Во-первых, Россия на поле боя пока не смогла достичь своих минимальных целей. Во-вторых, Киев не только не собирается сесть за стол переговоров, но хочет вернуть потерянные территории. В-третьих, западные страны также не смогли достичь своей цели — она заключалась в том, чтобы ослабить Россию; к тому же они продолжают поставлять Украине вооружения, и это также поощряет Киев продолжать боевые действия», — сказал Хас.
Политолог отметил, что Турция сыграла роль посредника при заключении зерновой сделки, однако это «исключительная сфера», в которой «пересекались интересы и России, и Турции, и Украины, и Запада».
«Я не думаю, что прекращение боевых действий в интересах всех сторон», — сказал Хас.
Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и далее будет призывать Москву и Киев к диалогу, но таким образом он «укрепляет свой имидж», а в реальности «рычагов влияния на ситуацию у него немного».
Ранее в этот день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что на Западе есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Он указал, в частности, на США и государства — члены НАТО.
Накануне Эрдоган назвал своей целью на ближайшее время организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также турецкий лидер отмечал, что сохраняет веру в то, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится за столом переговоров, а Зеленский согласен с ним в этом вопросе.
При этом президент Украины сказал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.
8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.
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