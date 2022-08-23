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Политолог оценил шансы Турции разрешить украинский конфликт

Политолог Хас: Турция не имеет рычагов влияния на разрешение украинского конфликта
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Турция не имеет рычагов влияния на разрешение украинского конфликта. Об этом 23 августа «Известиям» заявил турецкий политолог Керим Хас.

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Таким образом он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что он надеется, что Анкара может повлиять на Москву и поспособствует прекращению боевых действий на Украине.

«Во-первых, Россия на поле боя пока не смогла достичь своих минимальных целей. Во-вторых, Киев не только не собирается сесть за стол переговоров, но хочет вернуть потерянные территории. В-третьих, западные страны также не смогли достичь своей цели — она заключалась в том, чтобы ослабить Россию; к тому же они продолжают поставлять Украине вооружения, и это также поощряет Киев продолжать боевые действия», — сказал Хас.

Политолог отметил, что Турция сыграла роль посредника при заключении зерновой сделки, однако это «исключительная сфера», в которой «пересекались интересы и России, и Турции, и Украины, и Запада».

«Я не думаю, что прекращение боевых действий в интересах всех сторон», — сказал Хас.

Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и далее будет призывать Москву и Киев к диалогу, но таким образом он «укрепляет свой имидж», а в реальности «рычагов влияния на ситуацию у него немного».

Ранее в этот день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что на Западе есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Он указал, в частности, на США и государства — члены НАТО.

Накануне Эрдоган назвал своей целью на ближайшее время организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также турецкий лидер отмечал, что сохраняет веру в то, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится за столом переговоров, а Зеленский согласен с ним в этом вопросе.

При этом президент Украины сказал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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