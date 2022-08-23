Рябков указал на сохранение дипломатических каналов связи и диалога с США

Российская сторона придерживается диалога с Соединенными Штатами и сохраняет каналы дипломатической связи между странами, отметил 23 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.

«Диалог [с США] никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств и, конечно, посредством телефонных контактов», — рассказал он.

Рябков, однако, отметил, что роль дипломатии в текущей обстановке находится не на том уровне, на котором должна.

«Эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и динамика Вашингтона, его желание наказать Россию потерпят неудачу и не ничего не изменят. Мы всегда сражаемся за более справедливый мир», — сообщил замглавы дипведомства.

Ранее, 22 августа, Рябков в интервью «Известиям» заявил, что возобновление переговоров России и США по стратегической стабильности находится под вопросом. До этого, 19 августа, замглавы МИД заявил, что Россия поддерживает контакт с США по теме Украины, однако Москва не хотела бы, чтобы Вашингтон стал стороной конфликта.

17 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что диалог России и США сейчас парализован, происходят только единичные контакты. По его словам, от взаимодействия Вашингтона и Москвы остались крохи, но Россия со своей стороны готова к равноправному диалогу с США по вопросам контроля над вооружениями.

3 августа директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сообщил, что Россия не сможет вернуться к отношениям с США и Европой, которые были до 24 февраля. Он считает, что сложившаяся ситуация дает «уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы дружественного поглощения».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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