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Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве

Захарова раскритиковала реакцию Госдепа США на убийство Дарьи Дугиной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию Госдепа США на убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке», — написала она в Telegram.

В этот же день вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев отметил, что реакция американского ведомства на убийство дочери российского философа Александра Дугина через двое суток в формате «вымученного комментария» является образцом политического двуличия, передает RT.

22 августа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство от лица США осуждает убийства мирных граждан. Он также отметил заявления Украины о непричастности к гибели Дугиной и выразил надежду на расследование российской стороной, сообщает телеканал «360».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где она присутствовала в качестве почетного гостя. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом».

22 августа ФСБ опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами. После подрыва автомобиля 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк.

В этот день, 22 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно. Он также выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину.

Церемония прощания проходит 23 августа в телецентре «Останкино», пишет «Москва 24».

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