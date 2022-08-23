Geely показала салон нового кроссовера Atlas

Китайская компания Geely показала салон своего нового кроссовера Atlas. Главная деталь интерьера — большой вертикальный дисплей мультимедийной системы в духе Tesla. Об этом 23 августа сообщил портал Autonews.

Помимо вертикального дисплея мультимедии машину оборудовали цифровой приборной панелью, которая будет доступна уже в базовой комплектации. Вместо традиционной ручки переключение передач у Atlas установлен миниатюрный джойстик. Водителю доступны проекционный дисплей, аудиосистема Harman Infinity с 11 динамиками, а также многочисленные системы безопасности и помощи на дороге.

Уточняется, что автомобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую разработала компания Volvo. Внешний вид модели модели получил черты концепта Geely Vision Starburst.

Кроссовер будет выпускаться с полуторалитровым мотором мощностью 181 л. с. Будет и более мощный вариант, с двухлитровым мотором, отдача которого составит 218 л. с. Оба агрегата будут работать совместно с семиступенчатым «роботом». Привод машины только передний.

Для российского рынка Geely Atlas выпускают на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. В линейку двигателей входят бензиновые атмосферные моторы, которые развивают 139 и 149 л. с. соответственно. Базовый двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, а более мощный с «автоматом». Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом.

9 августа китайская компания Geely анонсировала выход электропикапа Radar RD6. За новой маркой стоит дочерняя компания Geely, Pickup Automobile Sales (Shandong) Co. Легкий грузовик представляет из себя пикап с несущим кузовом, построенный на усиленной модульной платформе SEA (Sustainable Experience Architecture).