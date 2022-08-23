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Прокуратура заинтересовалась пожаром на бетонном заводе под Иркутском

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Прокуратура Иркутского района взяла на контроль ход проверки и ее результаты по факту пожара на асфальтобетонном заводе под Иркутском. Горело предприятие, расположенное на 17-м км Качугского тракта.

Специалисты устанавливают причину произошедшего и сумму ущерба, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Крупный пожар произошел на заводе в ночь на вторник, 23 августа. Огонь уничтожил мазут и битум, которые разлились на площади 200 кв. м. В шести емкостях поврежден утеплитель.

Уже установлено, что накануне сотрудники заполнили емкости битумом и поставили нагреваться. В какой-то момент горючее вещество вскипело, вытекло из бочки и воспламенилось.

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