Прокуратура заинтересовалась пожаром на бетонном заводе под Иркутском
Прокуратура Иркутского района взяла на контроль ход проверки и ее результаты по факту пожара на асфальтобетонном заводе под Иркутском. Горело предприятие, расположенное на 17-м км Качугского тракта.
Специалисты устанавливают причину произошедшего и сумму ущерба, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Крупный пожар произошел на заводе в ночь на вторник, 23 августа. Огонь уничтожил мазут и битум, которые разлились на площади 200 кв. м. В шести емкостях поврежден утеплитель.
Уже установлено, что накануне сотрудники заполнили емкости битумом и поставили нагреваться. В какой-то момент горючее вещество вскипело, вытекло из бочки и воспламенилось.