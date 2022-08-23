Реклама
Прямой эфир
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Мир
Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Экономика
В Германии коммунальные компании подали иски о доходах от надбавки на газ
Общество
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве

Lada Granta стали оснащать подушками безопасности на постоянной основе

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «АвтоВАЗ» сообщила, что автомобиль Lada Granta Classic’ 22 начал сходить с конвейера предприятия c подушками безопасности на постоянной основе. Об этом 23 августа сообщил неофициальный паблик завода Avtograd news социальной сети «ВКонтакте».

Во весь рост: представлен новый план развития автопрома
В Минпромторге разработали стратегию развития отрасли на ближайшие годы

Паблик в своем сообщении сослался на гендиректора предприятия Максима Соколова, который подтвердил свои обещания относительно того, что начиная с 22 августа 2022 года модель Granta Classic’ 22 начала сходить с конвейера в Тольятти с подушками безопасности на постоянной основе.

До этого момента на заводе выпускались лишь небольшие, эпизодические партии автомобилей Granta, которые были оснащены подушками безопасности.

Между тем ресурс отметил, что на линии сборки автомобили этого семейства выпускают как с подушками, так и без них. Avtograd news считает, что количество выпускаемых вариантов исполнения машины будет зависеть от наличия тех или иных комплектующих. Фактически дело осталось только за системой АБС. Эту опцию предполагается вернуть в Lada в 2023 году.

18 августа, согласно внутренней информации завода, до 2022 года темпы сборки Lada на АвтоВАЗе существенно не изменятся. В настоящее время в Тольятти производят седаны, лифтбеки и кроссовые версии модели Lada Granta, внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022