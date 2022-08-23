Lada Granta стали оснащать подушками безопасности на постоянной основе

Компания «АвтоВАЗ» сообщила, что автомобиль Lada Granta Classic’ 22 начал сходить с конвейера предприятия c подушками безопасности на постоянной основе. Об этом 23 августа сообщил неофициальный паблик завода Avtograd news социальной сети «ВКонтакте».

Паблик в своем сообщении сослался на гендиректора предприятия Максима Соколова, который подтвердил свои обещания относительно того, что начиная с 22 августа 2022 года модель Granta Classic’ 22 начала сходить с конвейера в Тольятти с подушками безопасности на постоянной основе.

До этого момента на заводе выпускались лишь небольшие, эпизодические партии автомобилей Granta, которые были оснащены подушками безопасности.

Между тем ресурс отметил, что на линии сборки автомобили этого семейства выпускают как с подушками, так и без них. Avtograd news считает, что количество выпускаемых вариантов исполнения машины будет зависеть от наличия тех или иных комплектующих. Фактически дело осталось только за системой АБС. Эту опцию предполагается вернуть в Lada в 2023 году.

18 августа, согласно внутренней информации завода, до 2022 года темпы сборки Lada на АвтоВАЗе существенно не изменятся. В настоящее время в Тольятти производят седаны, лифтбеки и кроссовые версии модели Lada Granta, внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.