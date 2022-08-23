Циклон накроет в ближайшие сутки Камчатку

К берегам Камчатки приближается циклон, идущий со стороны Охотского моря. Под его влиянием окажется большинство районов полуострова.

Уже в ночь на 24 августа в южной части полуострова ожидается сильный дождь. Обильные осадки прогнозируют в Петропавловск-Камчатском округе, Елизовском, Мильковском, Быстринском, Соболевском районах. Дожди продолжатся утром и днем 24 августа в Усть-Большерецком, Соболевском, Тигильском и Карагинском районах. В ночь на четверг, 25 августа, сильный дождь прогнозируется в Пенжинском и Олюторском районах.

В тех районах, которые расположены на побережье, ожидается сильный ветер со скоростью 15–20 м/с. В первой половине ночи 24 августа на юге Елизовского и Усть-Большерецкого районов скорость ветра при порывах может достигать 28 м/с. Неблагоприятные погодные явления сохранятся на полуострове до 26 августа, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ожидается прохождение очередного циклона. Возможны сильные дожди с усилением ветра до 15–20 м/с.