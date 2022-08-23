Умер глава Чебоксар Олег Кортунов
Глава города Чебоксары Олег Кортунов скончался на 39-м году жизни. Об этом 23 августа заявили в администрации главы Чувашии.
«Скончался в понедельник вечером», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.
Причина смерти при этом не называется. По данным местных СМИ, это могла быть сердечная недостаточность.
Кортунов родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. Трудился на промышленных предприятиях города. Прошел путь от инженера до заместителя гендиректора.
В 2015 году его избрали в Чебоксарское городское собрание депутатов. Он был членом палаты молодых законодателей при Совете Федераций.
Председателем горсобрания и главой Чебоксар стал с октября 2020 года.