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Умер глава Чебоксар Олег Кортунов

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Глава города Чебоксары Олег Кортунов скончался на 39-м году жизни. Об этом 23 августа заявили в администрации главы Чувашии.

«Скончался в понедельник вечером», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Причина смерти при этом не называется. По данным местных СМИ, это могла быть сердечная недостаточность.

Кортунов родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. Трудился на промышленных предприятиях города. Прошел путь от инженера до заместителя гендиректора.

В 2015 году его избрали в Чебоксарское городское собрание депутатов. Он был членом палаты молодых законодателей при Совете Федераций.

Председателем горсобрания и главой Чебоксар стал с октября 2020 года.

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