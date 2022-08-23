Реклама
Прямой эфир
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Экономика
В Германии коммунальные компании подали иски о доходах от надбавки на газ
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Общество
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Мир
Компания IMAX запретила свой формат в российских кинотеатрах
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа
Мир
Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине

Власти Ульяновской области назвали возможную причину смертельного ДТП в регионе

Губернатор Ульяновской области Русских: сердечный приступ мог стать причиной смертельного ДТП под Ульяновском
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сердечный приступ мог стать причиной ДТП под Ульяновском, в результате которого погибли 16 человек. Об этом во вторник, 23 августа, заявил губернатор региона Алексей Русских.

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП
Почему погибший на Кутузовском проспекте гонщик мог не регистрировать авто

«По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие», — сказал он на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Также Русских поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД провести в месячник, в рамках которого будут проверяться состояние здоровья водителей большегрузов.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших. Их память участники заседания почтили минутой молчания.

Смертельная авария произошла в Ульяновской области 21 августа. На 809-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, четверо пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.

После произошедшего СК РФ возбудил два уголовных дела. Одно из них — по факту ДТП, второе — по факту гибели граждан по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Дело будет передано в главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022