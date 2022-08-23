Власти Ульяновской области назвали возможную причину смертельного ДТП в регионе

Сердечный приступ мог стать причиной ДТП под Ульяновском, в результате которого погибли 16 человек. Об этом во вторник, 23 августа, заявил губернатор региона Алексей Русских.

«По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие», — сказал он на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Также Русских поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД провести в месячник, в рамках которого будут проверяться состояние здоровья водителей большегрузов.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших. Их память участники заседания почтили минутой молчания.

Смертельная авария произошла в Ульяновской области 21 августа. На 809-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, четверо пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.

После произошедшего СК РФ возбудил два уголовных дела. Одно из них — по факту ДТП, второе — по факту гибели граждан по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Дело будет передано в главное следственное управление Следственного комитета РФ.