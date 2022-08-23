СМИ рассказали о ссоре Орбана с польским коллегой из-за хороших отношений с Путиным

Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к России. Об этом 22 августа сообщил журнал Foreign Policy.

«Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Отмечается, что этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона, — разошлись.

По мнению автора статьи, потенциальными союзниками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно считать президента Сербии Александра Вучича и партию «Братья Италии», которая может одержать победу на итальянских выборах в сентябре.

Ранее, 6 августа, издание сообщило, что венгерский премьер стал «троянским конем» Путина внутри Евросоюза. Подчеркивалось, что с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса Будапешт осторожно относился к прямой критике Кремля.

До этого, 1 августа, Орбан заявлял, что Брюссель не является начальником для Венгрии, отметив, что Будапешт продолжит придерживаться собственной точки зрения при обсуждении общеевропейских решений, напоминает «Газета.Ru».