Скоро состоится трибунал над военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с которым президенту Украины Владимиру Зеленскому явно есть чего бояться. Об этом 23 августа заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Перед ним (трибуналом. — Ред.) должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса», — цитирует спикера «Газета.Ru».

Володин указал, что именно Зеленский и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан — женщин, стариков и детей. Поэтому президент Украины делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин указал, что заявления Зеленского о «мариупольском трибунале» не сорвут его проведение. Он отметил, что подготовка к трибуналу над украинскими военнослужащими подходит к завершению. Прежде Пушилин отмечал, что его первый этап может состояться уже в конце лета. Участие в трибунале могут принять представители других стран, в том числе западных.

Ранее, 22 августа, Зеленский сказал, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева от дальнейших переговоров с Москвой.

О планах провести международный трибунал глава ДНР сообщил еще в мае, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших с мариупольского завода «Азовсталь». Разработкой его устава занялась Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

1 августа сообщалось, что Верховный суд в ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении еще пятерых иностранных наемников — трех подданных Великобритании, а также гражданина Швеции и гражданина Хорватии, которые входили в националистическую группировку «Азов» (запрещена в РФ) и другие вооруженные формирования на Украине. Все боевики были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь».

29 июля также сообщалось, что дела британских наемников Дилана Хили и Эндрю Хилла готовы к передаче в суд ДНР. Британцам предъявлено обвинение по статье «Наемничество».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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