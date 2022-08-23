В МИД Эстонии назвали провокацией заявление ФСБ об убийстве Дугиной

В министерстве иностранных дел Эстонии не стали опровергать заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, в котором говорится, что украинка Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, сбежала в прибалтийскую страну. Однако одновременно с этим глава ведомства Урмас Рейнсалу назвал 22 августа данное сообщение со стороны России провокацией.

«Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить», — цитирует Рейнсалу портал государственного телерадиовещания ERR.

При этом факт пересечения Вовк российско-эстонской границы действительно зафиксирован на видео. Вместе с тем министр иностранных дел придерживается мнения, что Россия таким образом пытается оказать давление на Эстонию за ее позицию по Украине.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где она присутствовала в качестве почетного гостя.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство от лица США осуждает убийства мирных граждан. Он также отметил заявления Украины о непричастности к гибели Дугиной и выразил надежду на расследование российской стороной.

Как прокомментировал вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев 23 августа, реакция Госдепартамента США на убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи через двое суток в формате «вымученного комментария» — это образец политического двуличия. Косачев указал, что таким образом США, прикрывающие убийц, становятся их соучастниками, поэтому ожидать чего-то от Эстонии, «давно утратившей совесть и суверенитет», бесполезно.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, преступление в отношении Дугиной было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее сообщали, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

22 августа ФСБ опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами. После подрыва автомобиля 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов посоветовал подозреваемой в убийстве Вовк немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Он объяснил, что в противном случае украинские спецслужбы могут избавиться от нее как от опасного свидетеля.

Президент России Владимир Путин 22 августа подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно. Он также выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу — философу Александру Дугину.