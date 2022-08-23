Экс-спикер Верховной рады Украины Разумков призвал конфисковать транзитный российский газ

Украине стоит конфисковать российский газ, проходящий по ее газотранспортной системе (ГТС), заявил депутат Верховной рады, ее бывший спикер и экс-глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 23 августа.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — заявил он на видео, опубликованном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

По словам Разумкова, российский газ подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов, после того как пересекает границу Евросоюза. Кроме того, Разумков предложил не обращать внимания на договоры, которые у России заключены со странами Европы.

19 августа оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе «Северного потока» с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу. Отмечается, что мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточны для обеспечения выполнения обязательств по поставкам российского газа в страны Европы.

20 июля Разумков уже призвал конфисковать транзитный российский газ. По словам Разумкова, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа».

Он отметил, что обеспечения энергетической безопасности страны правительство Украины и «Нафтогаз» должны выработать стратегический план развития отрасли.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году, срок истекает в декабре 2024-го. За это время «Газпром» обязался прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.