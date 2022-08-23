В Екатеринбурге неизвестные напали на станцию скорой помощи

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту нападения на станцию скорой помощи, которое произошло в Академическом районе города. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 8. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются очевидцы инцидента», — рассказали в отделе по связям со СМИ.

Злоумышленники избили водителя скорой, а также угрожали вернуться утром и расстрелять сотрудников станции из огнестрельного оружия.

Ранее, 22 августа, мужчина, которого подозревали в нападении и попытке изнасилования в Норильске, в ходе допроса в Следственном комитете России по региону выпрыгнул из окна и погиб. Сообщается, что задержанный вышел покурить вместе с адвокатом и выпрыгнул в окно шестого этажа, после чего скончался. В СК добавили, что в результате допроса подозреваемый раскаялся.