ВГА Запорожской области заявила о готовности предоставить ООН данные по обстрелам ЗАЭС

Власти Запорожской области готовы предоставить ООН всю информацию, доказывающую обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 23 августа рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

«Вся доказательная база нами собрана и может быть в незамедлительном порядке направлена в ООН. Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции», — сообщил он.

Рогов добавил, что власти региона готовы указать, из какого именно оружия велся обстрел АЭС. У ВГА также имеются результаты баллистической экспертизы.

«Мы также можем показать осколки и части снарядов и ракет, которые были выпущены по территории атомной станции», — отметил член главного совета.

Ранее, 23 августа, «Известия» узнали о том, что Госдума на заседании Совета 25 августа примет заявление к ООН по ситуации на Запорожской АЭС в связи с обстрелами хранилища радиоактивных отходов. Кроме того, на совете может быть поднят и вопрос референдума в Запорожской области.

До этого, 22 августа, заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в ближайшее время.

Накануне, 21 августа, пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории Запорожской атомной электростанции.

Днем ранее, 20 августа, по ЗАЭС был нанесен удар 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили, что у снарядов американские взрыватели. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не повреждены.

19 августа российская сторона предоставила участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была представлена информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов ЗАЭС только поощряет действия украинских националистов.

11 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ЗАЭС не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Он призвал Вооруженные силы России и Украины прекратить любые военные действия.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».