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Девять лесных пожаров действуют на территории Якутии

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В Якутии за минувшие сутки удалось ликвидировать пять лесных пожаров, общая площадь которых составляла почти 25 тыс. га. Все они находились в Усть-Майском районе.

Авиационный и космический мониторинг на территории лесного фонда республики новых природных пожаров не показал. На начало суток действующими остаются девять пожаров общей площадью 92,5 тыс. га, сообщил замминистра экологии — главный лесничий Якутии Андрей Коноплев.

Сейчас спасатели занимаются тушением двух лесных пожаров. Задействовано 367 человек и 10 единиц техники. На тушении применялись три воздушных судна, а на авиапатрулировании — шесть воздушных судов, пишет ИА SakhaNews.

На территории Якутии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 527 лесных пожаров на землях лесного фонда. Это меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда специалисты зарегистрировали 1490 природных возгораний. Зафиксировано 27 ландшафтных пожаров на землях иных категорий и шесть лесных пожаров на землях особо охраняемых территорий. За тот же период прошлого года на данную дату было зарегистрировано 16 пожаров на особо охраняемых территориях, отмечает ИА YakutiaMedia.

12 августа в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков отметил, что в настоящее время ситуация с пожарами в России развивается лучше, чем прогнозировалось. При этом он уточнил, что самая сложная обстановка наблюдается в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском округе.

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