Более 1,2 тыс. абонентов Горловки остались без света из-за обстрела ВСУ

Более 1,2 тыс. абонентов Горловки остались без света из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 23 августа, заявил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны ВСУ частично обесточен горловский поселок шахты «Кочегарка». Без электроэнергии 1210 абонентов», — написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что украинские боевики атаковали две линии электропередачи в Горловке, из-за чего без света остались свыше 26 тыс. абонентов.

В тот же день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ утром 22 августа два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. В результате два мирных жителя погибли при обстреле. Кроме того, еще один человек получил ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».