Карта спецоперации на Украине 23 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Александровки и вышли к административной границе Николаевской области. Также было взято под контроль 36 кв. км территории Херсонской области. Кроме того, освобожден населенный пункт Комсомольское, установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км. В районе Андреевки были нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ.

Также завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.

Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа. Получив координаты целей, экипажи боевых машин РСЗО группировки «Отважные» прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по укрепленным районам и центрам принятия решений вооруженных формирований Украины (ВФУ). Это происходит в круглосуточном режиме.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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