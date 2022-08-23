Двухэтажный загс построят в Свободном в 2023 году

В городе Свободном Амурской области началось строительство современного двухэтажного здания загса. Оно ведется при поддержке Минвостокразвития РФ в рамках «Единой субсидии». Здание будет готово в 2023 году. Оно расположится рядом с храмом и Мемориалом славы.

Главный вход объекта, площадь которого составит порядка 600 кв. м, выделят дополнительными арками. Элементы фасада загса повторят элементы рядом стоящего здания — храмового комплекса. Благодаря этому новый объект гармонично впишется в окружающую застройку, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное правительство.

На строительство выделили порядка 243 млн рублей, из них 122 млн рублей — средства федерального бюджета.

Пока госуслуги по регистрации актов гражданского состояния оказывают в помещении на первом этаже административного здания. К 2025 году население города и района должно увеличиться. В отделе ЗАГС по городу Свободный и Свободненскому району сказали, что для торжественных мероприятий с присутствием более 30 человек имеющееся сейчас помещение не приспособлено, отмечает ИА PriamurMedia.