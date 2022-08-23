Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Мир
Компания IMAX запретила свой формат в российских кинотеатрах
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Политика
Запорожье и Херсон обретут правовой статус в ближайшие месяцы
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Мир
Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине
Экономика
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа
Мир
Призыв Кличко вернуть железный занавес между РФ и ЕС возмутил читателей Bild
Экономика
Расчетная цена газа преодолела отметку в $2,86 тыс. за кубометр
Мир
Украинские боевики описали бои с российскими военными как ад
Мир
В Венгрии уволили руководство метеоцентра после ошибочного прогноза погоды

Двухэтажный загс построят в Свободном в 2023 году

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Свободном Амурской области началось строительство современного двухэтажного здания загса. Оно ведется при поддержке Минвостокразвития РФ в рамках «Единой субсидии». Здание будет готово в 2023 году. Оно расположится рядом с храмом и Мемориалом славы.

Главный вход объекта, площадь которого составит порядка 600 кв. м, выделят дополнительными арками. Элементы фасада загса повторят элементы рядом стоящего здания — храмового комплекса. Благодаря этому новый объект гармонично впишется в окружающую застройку, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное правительство.

На строительство выделили порядка 243 млн рублей, из них 122 млн рублей — средства федерального бюджета.

Пока госуслуги по регистрации актов гражданского состояния оказывают в помещении на первом этаже административного здания. К 2025 году население города и района должно увеличиться. В отделе ЗАГС по городу Свободный и Свободненскому району сказали, что для торжественных мероприятий с присутствием более 30 человек имеющееся сейчас помещение не приспособлено, отмечает ИА PriamurMedia.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022