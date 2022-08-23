В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают предвыборные настроения москвичей. Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают предвыборные настроения москвичей. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, организованная Экспертным советом по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Общественной палаты Москвы, на тему «Предвыборные настроения москвичей». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Участники:
- Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты г. Москвы, председатель Экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Общественной палаты г. Москвы;
- Артемий Введенский, социолог, руководитель проекта Russian Field;
- Павел Данилин, политолог, директор АНО «Центр политического анализа и социальных исследований»;
- Наталия Елисеева, политолог, электоральный эксперт.