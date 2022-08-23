Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США

Заболевание оспой обезьян зафиксировано во всех 50 штатах США. Об этом сообщил американский канал ABC News во вторник, 23 августа.

Как отмечается в публикации, штат Вайоминг стал последним, где сообщили о случае заболевания у мужчины.

«Поскольку оспа обезьян распространяется через тесный контакт, мы не считаем, что риск заражения вирусом в настоящее время вызывает большую озабоченность для местного сообщества или для большинства людей в Вайоминге», — заявила государственный санитарный врач и эпидемиолог штата Алексия Харрист.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о 14 115 подтвержденных случаях оспы обезьян по всей стране. В Нью-Йорке фиксируется самое высокое число зараженных среди всех штатов с 2744 подтвержденными случаями.

17 августа глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил актуальную цифру по случаям оспы обезьян. По его данным, в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. При этом умерли 12 человек.

4 августа в США объявили распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.

До этого, 3 августа, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил о 15,5 тыс. зарегистрированных случаев заражения оспой обезьян. Подавляющее число заболевших было выявлено в возрасте от 31 до 40 лет (41%). Уточняется, что в 99,1% случаев инфицированными оказывались мужчины.

23 июля ВОЗ объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга. С тех пор новых случаев на территории страны выявлено не было.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель генетически близок к вирусу натуральной оспы — оспы человека.