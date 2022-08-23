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ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области

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Фото: ФСБ РФ
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В одном из домов в деревне Марамзина Свердловской области сотрудники УФСБ России раскрыли крупную нарколабораторию. Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

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Отмечается, что нарколаборатория использовалась злоумышленниками для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере. Оперативники нашли более 11 кг мефедрона, лабораторное оборудование и химические реактивы.

«Установлена причастность к изготовлению в ликвидированной лаборатории запрещенных веществ и дальнейшей их продаже в даркенте двух жителей Екатеринбурга — Цветкова Алексея 1987 года рождения и Вараксина Григория 1991 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

21 июля полиция раскрыла подпольную нарколабораторию в подмосковном Солнечногорске. Лаборатория по производству наркотиков находилась в ангаре на территории гаражного кооператива на окраине города.

Во время обыска в помещении нашли около 500 л химических реактивов, специальное оборудование и более 5 кг уже готового мефедрона. По подозрению в незаконной деятельности задержаны четыре человека в возрасте от 29 до 49 лет.

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