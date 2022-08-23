Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Мир
Компания IMAX запретила свой формат в российских кинотеатрах
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Политика
Запорожье и Херсон обретут правовой статус в ближайшие месяцы
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Мир
Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине
Экономика
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа
Мир
Призыв Кличко вернуть железный занавес между РФ и ЕС возмутил читателей Bild
Экономика
Расчетная цена газа преодолела отметку в $2,86 тыс. за кубометр
Мир
Украинские боевики описали бои с российскими военными как ад
Мир
В Венгрии уволили руководство метеоцентра после ошибочного прогноза погоды

Косачев назвал реакцию Госдепа на гибель Дугиной «индульгенцией на теракты»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реакция Госдепартамента США на убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи через двое суток в формате «вымученного комментария» — образец политического двуличия, отметил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев во вторник, 23 августа.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется нет, там же ВСУ работает), «Украина всё отрицает», а «россияне должны сделать определенные выводы». Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути, такое заявление Госдепа — своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме», — написал он в Telegram.

Косачев указывает, что таким образом США, прикрывающие убийц, становятся их соучастниками. Поэтому ожидать чего-то от Эстонии, «давно утратившей совесть и суверенитет» бесполезно, считает вице-спикер СФ.

22 августа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство от лица США осуждает убийства мирных граждан. Он также отметил заявления Украины о непричастности к гибели Дугиной и выразил надежду на расследование российской стороной.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где она присутствовала в качестве почетного гостя. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее сообщали, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

22 августа ФСБ опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами. После подрыва автомобиля 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк.

В этот день, 22 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно. Он также выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022