Косачев назвал реакцию Госдепа на гибель Дугиной «индульгенцией на теракты»

Реакция Госдепартамента США на убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи через двое суток в формате «вымученного комментария» — образец политического двуличия, отметил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев во вторник, 23 августа.

«Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется нет, там же ВСУ работает), «Украина всё отрицает», а «россияне должны сделать определенные выводы». Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути, такое заявление Госдепа — своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме», — написал он в Telegram.

Косачев указывает, что таким образом США, прикрывающие убийц, становятся их соучастниками. Поэтому ожидать чего-то от Эстонии, «давно утратившей совесть и суверенитет» бесполезно, считает вице-спикер СФ.

22 августа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство от лица США осуждает убийства мирных граждан. Он также отметил заявления Украины о непричастности к гибели Дугиной и выразил надежду на расследование российской стороной.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где она присутствовала в качестве почетного гостя. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее сообщали, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

22 августа ФСБ опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами. После подрыва автомобиля 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк.

В этот день, 22 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно. Он также выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину.