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Призыв Кличко вернуть железный занавес между РФ и ЕС возмутил читателей Bild

Триколор длиной 15 м пронесли по улицам Белогорска в День флага РФ

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В Белогорске Амурской области День Государственного флага отметили массовыми шествиями и акцией «Три символа одной державы». Участники прошли от площади Имени 30-летия Победы до городского парка. Они несли триколор длиной 15 м. В авангарде проследовали колонна из 15 легковых автомобилей, выстроенных в цвет российского флага, а также 15 байкеров.

В акции приняли участие в общей сложности порядка 2 тыс. человек. В городском парке разместили экспозицию, посвященную Дню Государственного флага РФ. Представители совета ветеранов раздавали буклеты об истории флага и ленты триколор. На сцене артисты исполняли патриотические творческие номера, пишет ИА PriamurMedia.

Ранее сообщалось, что 3 тыс. человек выстроились в цвета российского флага на Поклонной горе в Москве в рамках патриотического флешмоба. На каждый цвет российского флага было по 1 тыс. человек, которые были одеты в панаму и футболку соответствующего цвета и держали соответствующего цвета табличку.

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