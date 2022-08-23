Менеджер Гассиева заявил о неизменном характере спортсмена

Российский боксер Мурат Гассиев, несмотря на свои успехи на ринге, остался «простым парнем из Осетии». Об этом 23 августа сообщил менеджер спортсмена Алексей Авсецин.

Авсецин также подчеркнул, что Гассиев продолжает оставаться отзывчивым, трудолюбивым и целеустремленным человеком, который жаждет новых побед.

22 августа Мурат Гассиев позволил журналистам поприсутствовать на своей тренировке, в ходе которой он готовился к предстоящему поединку с американским боксером Карлузом Уэлчем. Судя по уверенным и быстрым движениям на ринге, Мурат выходит на поединок с Уэлчем в отличной форме, в которой он был и раньше, когда стал чемпионом мира по версиям IBF и WBA.

21 августа боец смешанного стиля Марат Балаев рассказал «Известиям», что Гассиев обладает большим мастерством и потенциалом, которые ему предстоит показать в поединке против Уэлча. Как отметил Балаев, в своем тяжелом весе российский боксер способен сотрясать людей.

В тот же день депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил об огромном потенциале Гассиева в супертяжелом весе. Он напомнил россиянину, чтобы тот был внимательнее с «хитрыми соперниками».

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе, а также действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе. Из 30 поединков он одержал 28 побед. Последний бой Гассиева состоялся в июле 2021 года. Тогда он техническим нокаутом победил немца Михаэля Валлиша.

26 августа в Сербии состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан», в котором Мурат Гассиев сойдется в поединке с Карлузом Уэлчем, который будет транслироваться телеканалом РЕН ТВ. Турнир посвящен празднованию Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии.