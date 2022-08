В Германии коммунальные компании подали иски о доходах от надбавки на газ

В Германии коммунальные предприятия запросили в общей сложности около €34 млрд — 12 крупных поставщиков энергии уже подали иски о доходах от налога на газ. Об этом сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten 22 августа.

«Сбор выплачивается и передается поставщикам энергии и, следовательно, конечным потребителям через Trading Hub Europe (THE), совместное предприятие операторов газотранспортной системы. По данным THE, поступили отчеты от следующих компаний: AXPO Solutions AG, DXT Commodities SA, EWE Trading GmbH, ENET Energy SA, Gunvor Group Ltd., RWE Supply & Trading GmbH, OMV Gas Marketing & Trading Deutschland GmbH, SEFE Marketing & Trading Ltd, Uniper SE, Vitol SA, VNG Handel & Vertrieb GmbH и WIEH GmbH. Известно, что некоторые компании уже подали иски», — говорится в публикации Onvista.

17 августа германский энергоконцерн Uniper заявил о получении миллиардных убытков в первом полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. По словам главы компании Клауса-Дитер Маубаха, Uniper в течение нескольких месяцев играл решающую роль в стабилизации поставок газа в Германию, и это дорого обошлось концерну.

19 августа управляющий директор SEFE Эгберт Лэге заявил, что компания нуждается в более чем €5 млрд для замены поставляемого российского газа. По его словам, после введенных санкций со стороны России предприятие «потеряло всё: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ».

В конце июля цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и продолжают расти. Европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок энергоресурса из РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».