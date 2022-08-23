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Приют для животных затопило в Хабаровске

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В Хабаровске затопило частный приют для животных. На территории микрорайона Красная речка река Уссури вышла из берегов во время проливных дождей, которые продолжались несколько дней.

Как пишет ИА AmurMedia, в приюте, оборудованном на территории частного дома, содержалось 40 собак. Все они были стерилизованы и прошли курс вакцинации. Теперь животные остались без крыши над головой.

Часть собак удалось пристроить по соседним домам, а часть — отдать на передержку в городские ветеринарные центры. Однако в скором времени хозяйка приюта вынуждена будет их забрать.

По словам владелицы, приют топит второй год. Прошлым летом вода поднялась невысоко, а в этом — уровень воды составил около 1 м, из-за обильных осадков она никуда не уходит.

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