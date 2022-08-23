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Стало известно о крупном пожаре со взрывом баллонов в Тюмени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два грузовика и производственное помещение загорелись в Тюмени. По нашим данным, сложность при тушении огня представляли два кислородных баллона, которые взорвались в ходе тушения пожара около часа ночи (около 23:00 мск) во вторник, 23 августа.

«Загорелись два грузовика, угрозы распространения уже нет», — сообщили порталу «Наш город» в специализированной пожарной части № 27 регионального управления МЧС РФ.

Пользователи соцсетей присылали кадры и видео огромного черного столба дыма на фоне ночного неба в паблик «ЧП Тюмень ЧС» во «ВКонтакте». Там же предположили, что пожар произошел на лесобазе в районе улицы Судостроителей. Также в комментариях люди поделились подробностями взрыва баллонов, назвав мощными прогремевшие звуки.

Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия выясняются.

Ранее, 18 августа, в селе Малый Узень Саратовской области около 18:00 произошло замыкание электропровода на линии электропередач, из-за чего загорелась трава. Это привело к сильному пожару, который угрожал жилым домам. Площадь, на которой распространилось пламя, составила около 400 кв. м.

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