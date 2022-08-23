Часовню Иверской иконы Божией Матери открыли на трассе «Амур» в ЕАО

В ЕАО на федеральной трассе «Амур» начала действовать часовня Иверской Божией Матери. Она установлена на 11-м км Пашковского шоссе Облученского района. Здание освятил а

рхиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой Биробиджанскую епархию, дорожную часовню построили на частной территории предпринимателя Владимира Комаричева. Он подал прошение на благословение строительства в июле 2021 года. За это время было возведено здание и водружен купол.

Часовня наполнена внутренним убранством, включая иконы святых и подсвечники ручной ковки. Также для постоянного пребывания туда из Благовещенского кафедрального собора перенесли Иверскую икону Божией Матери.

В строительстве часовни участвовала вся семья предпринимателя. Владыка вручил благословенную Архиерейскую грамоту попечителю часовни и главе семьи Владимиру Комаричеву, а также благодарности от Биробиджанской епархии его трем сыновьям.