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Welt: США, Германия и Франция во многом определяют действия Украины

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США, Германия и Франция управляют президентом Украины Владимиром Зеленским и политикой страны. Такое мнение выразил обозреватель Кристоф Шильц в своей статье для газеты Die Welt в понедельник, 22 августа.

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«Понятно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, Запад не пришел к единому решению по конфликту на Украине и в Донбассе: если американская сторона намерена поставлять больше оружия, то Берлин и Париж больше нацелены на дипломатическое урегулирование ситуации.

«Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия всё более маловероятными», — подытожил журналист.

18 июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что вооруженными формированиями Украины управляет не Зеленский. По его словам, на самом деле украинскими боевиками руководит «коллективный Запад», передает «Газета.Ru».

18 августа газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Украине в июле. В материале отмечается, что с конца апреля военная помощь Киеву существенно снизилась.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев не исключил, что по мере поставок Киеву западного дальнобойного оружия «географические задачи» российской спецоперации будут расширяться. Вместе с тем он отметил, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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