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Расчетная цена газа за понедельник достигла рекорда — $2861,6 за тысячу кубометров

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Расчетная цена за газ достигла $2861,6 за 1 тыс. куб. м., тем самым поднявшись до рекордной отметки за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Об этом стало известно во вторник, 23 августа, из данных лондонской биржи ICE.

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В ходе сессии сентябрьские фьючерсы торговались на уровне $2766,5, что выше расчетной цены предыдущего торгового дня на 9%, и уже к 9:16 мск они выросли на 12,7% — до $2862.

И если 19 августа вечером цены подскочили почти на 8%, выше $2700 за тыс. куб. м впервые с марта, то утром 22 августа они росли уже на 20% и перешагнули $3000, остановившись на закрытии чуть ниже $2900, сообщает «Газета.Ru».

Дело в том, что 19 августа «Газпром» заявил об остановке для техобслуживания единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября. К работам будут привлечены специалисты компании Siemens Energy, занимающейся производством оборудования для трубопровода.

Эксперты проведут осмотр масло- и воздухообеспечения, отвода продуктов сгорания, протяжки соединений, а также проверят работоспособность предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха. Если не будет выявлено технических неисправностей, перекачка газа возобновится до 33 млн кубометров в сутки.

Сразу после сообщения о приостановке работы турбины цена на газ в Европе выросла на 8,3%.

Ранее в августе издание The Hill сообщило, что в Европе ожидается «смертельная зима». В публикации утверждалось, что это связано с «рабской приверженностью» континента зеленой энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

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