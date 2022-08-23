В Оттаве украли и заменили копией фотографию Уинстона Черчилля «Рычащий лев»

В Оттаве неизвестные украли и заменили копией фотографию Уинстона Черчилля, выставленную в отеле Chateau Laurier. Об этом 22 августа рассказал телеканал CTV News.

Из отеля был украден снимок, известный как «Рычащий лев», сделанный в декабре 1941 года фотографом Юсуфом Каршем после выступления Черчилля в парламенте Канады по Второй мировой войне. Он известен как отражение чувств военного времени в Великобритании во время противостояния с нацистской Германией.

«Мы глубоко опечалены этим наглым поступком. Отель невероятно горд тем, что разместил эту потрясающую коллекцию Карша, которая была надежно установлена ​​в 1998 году», — прокомментировала ситуацию генеральный директор Chateau Laurier Женевьев Дюма.

В качестве меры предосторожности остальные оригинальные фотографии Юсуфа Карша, представленные в отеле, были временно сняты с экспозиции «до тех пор, пока их не удастся надежно защитить».

Отмечается также, что полиция города начала расследование инцидента и поиск фотографии.

23 июня 2021 года аукционный дом Phillips в Нью-Йорке продал живописную картину Уинстона Черчилля за $1,8 млн. Картина была написана маслом в августе 1921 года, размер — 76х63,3 см. На полотне изображены лес и ров с водой недалеко от небольшого английского городка Бреклс. Полотно являлось частью коллекции греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса.