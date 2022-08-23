На Кубе сообщили о смерти первого пациента с оспой обезьян

Первый пациент с диагностированной оспой обезьян на Кубе скончался. Об этом 22 августа сообщило министерство здравоохранения на своем официальном сайте.

50-летний итальянец, прибывший на остров в качестве туриста, находился в критическом состоянии с 18 августа и ушел из жизни 21 августа, сообщает ведомство. Для борьбы с возникшим очагом заболевания все, кто контактировал с умершим, остаются на карантине.

О первом зафиксированном случае заражения оспой обезьян на Кубе стало известно ранее, 21 августа. Отмечалось, что во время своего пребывания на острове пациент останавливался в арендованном доме и посетил несколько мест в западных провинциях страны. 17 августа у него появились общие симптомы, на следующий день он обратился за медицинской помощью.

29 июля радиостанция Cadena SER сообщила о том, что в Испании первый пациент умер от обезьяньей оспы.

23 июля ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. Свое решение она объяснила тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Он был купирован. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).