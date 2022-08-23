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Патрушев считает, что США скоро объявят дефолт

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Из-за работающего «печатного станка» госдолг Соединенных Штатов Америки превысил $30 трлн, что может грозить стране дефолтом. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 22 августа на консультации представителей РФ и стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — сказал он.

В начале февраля государственный долг США впервые превысил $30 трлн, составив $30,012 трлн. Газета The New York Times отметила, что данный показатель достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали американские экономисты, и произошло это из-за пандемии коронавируса.

«Соединенные Штаты напечатали $5,9 трлн, Европа – €2,9 трлн. Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — передает его слова «Газета.Ru».

16 декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн. Увеличение потолка госдолга до этого поддержала палата представителей американского конгресса.

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