Экс-глава МИД Чехии обвинил США в игнорировании слов Путина и провокации спецоперации

США проигнорировали слова президента России Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году о том, что приближение войск НАТО к своим границам будет восприниматься как угроза безопасности. Об этом заявил бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в интервью Radio Universum.

«Это [положило] начало [спецоперации], потому что американцы проигнорировали предупреждение, а год спустя Путин повторил его почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только проигнорировали это, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине возможность вступления в альянс. Это, я думаю, подлило масла в огонь», — сказал он.

По его словам, эти действия и спровоцировали РФ начать спецоперацию на Украине и в Донбассе.

«Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», — приводятся его слова в материале, опубликованном 15 августа.

В феврале 2022 года Владимир Путин заявил, что США и НАТО игнорируют основные озабоченности России в сфере безопасности. Это, в частности, касается вопроса расширения Североатлантического альянса на восток. По мнению главы РФ, «нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет других». Путин также отмечал, что России при распаде СССР были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток. Однако членами НАТО уже стали Польша, Румыния, страны Балтики.

Ранее, 8 июля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО может предоставить лучшие гарантии безопасности Украине, поэтому страна не отказывается от идеи вступления страны в альянс. Будь Украина в НАТО, это помогло бы предотвратить конфликт, а западные страны не были бы вынуждены оказывать столь масштабную помощь, добавил глава Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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