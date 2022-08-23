Реклама
Прямой эфир
Политика
Запорожье и Херсон обретут правовой статус в ближайшие месяцы
Экономика
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Мир
Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа
Мир
Призыв Кличко вернуть железный занавес между РФ и ЕС возмутил читателей Bild
Экономика
Расчетная цена газа преодолела отметку в $2,86 тыс. за кубометр
Мир
Украинские боевики описали бои с российскими военными как ад
Мир
В Венгрии уволили руководство метеоцентра после ошибочного прогноза погоды
Спорт
Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»
Общество
ФСБ опубликовала архивные документы в годовщину бомбардировок Сталинграда
Мир
Власти ДНР конфискуют без права на компенсацию земли украинских боевиков

Украина была в лидерах по торговле с Крымом в начале года

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина была лидером по торговому партнерству с республикой Крым первые месяцы текущего года, рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью «Известиям» 23 августа.

«В Крыму можно делать ИТ-кластер»
Глава РНКБ Михаил Якунин — о работе банковской системы на полуострове в период спецоперации и ожидаемом объединении с материковым банком

«Нашими ведущими торговыми партнерами остаются Белоруссия, Китай, Армения и Казахстан. В числе лидеров в первые два месяца текущего года была и Украина, чьи регионы продолжали активно торговать с Крымом, несмотря на лицемерные заявления и призывы Киева к блокаде экономических связей с полуостровом. Теперь ситуация с северным соседом радикально изменилась», — сказал он.

По словам Мурадова, в этом году экспорт Крыма существенно вырастет за счет урожая зерновых. При этом сохранятся торговые потоки по винам, товарам химической промышленности и машиностроения.

«Рассчитываем, что повысятся показатели по рыбопереработке в связи с вводом в строй крымско-абхазского предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Крымский мост находится под надежной защитой»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022