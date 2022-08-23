Украина была в лидерах по торговле с Крымом в начале года

Украина была лидером по торговому партнерству с республикой Крым первые месяцы текущего года, рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью «Известиям» 23 августа.

«Нашими ведущими торговыми партнерами остаются Белоруссия, Китай, Армения и Казахстан. В числе лидеров в первые два месяца текущего года была и Украина, чьи регионы продолжали активно торговать с Крымом, несмотря на лицемерные заявления и призывы Киева к блокаде экономических связей с полуостровом. Теперь ситуация с северным соседом радикально изменилась», — сказал он.

По словам Мурадова, в этом году экспорт Крыма существенно вырастет за счет урожая зерновых. При этом сохранятся торговые потоки по винам, товарам химической промышленности и машиностроения.

«Рассчитываем, что повысятся показатели по рыбопереработке в связи с вводом в строй крымско-абхазского предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира», — добавил он.

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