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FT сообщила о недовольстве жителей города Шведт из-за антироссийских санкций

FT: жители немецкого Шведта разгневаны решением ввести эмбарго на российскую нефть
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Жители немецкого города Шведт разгневаны и напуганы поспешными и непродуманными санкциями против России, так как они ставят под угрозу работу градообразующего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK. Об этом 21 августа рассказала газета Financial Times.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
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Как рассказали горожане, они опасаются экономических потрясений в случае закрытия НПЗ. Они назвали прогнозируемый сценарий «второй деиндустриализацией Восточной Германии». Решение ввести санкции против российского нефтегазовой отрасли вызвало у них гнев, так как под угрозой оказались 1200 рабочих мест и 80% теплоснабжения от электростанции, примыкающей к PCK.

«Это был бы кошмарный сценарий. Люди здесь боятся за свое существование», — прокомментировала ситуацию мэр города Аннекатрин Хоппе.

21 августа депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии. По словам депутата, он получил ответ от федерального министерства экономики страны на свой запрос. В документе утверждается, что антироссийские санкции якобы эффективны и в 2022 году экономический спад в РФ может составить 15%. Депутат назвал данную оценку сомнительной.

19 августа газета Die Welt рассказала о том, что немецкие ремесленники и промышленники призвали канцлера Германии Олафа Шольца отменить наложенные на Россию санкции ради сохранения экономики страны. По данным издания, торговая ассоциация немецкого округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт написала резкое письмо Шольцу с соответствующим требованием.

Представители торговой ассоциации подчеркнули, что падение уровня жизни даже для среднего класса приведет к резкому снижению покупательской способности. А за этим последует и разорение мастеров.

2 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что экономия, к которой прибегают страны ЕС для того, чтобы постараться миновать энергокризис, может скоро вызвать вопросы у жителей этих стран, поскольку они привыкли к комфортным условиям.

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