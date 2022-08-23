Реклама
Прямой эфир
Политика
Запорожье и Херсон обретут правовой статус в ближайшие месяцы
Экономика
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Мир
Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа
Мир
Призыв Кличко вернуть железный занавес между РФ и ЕС возмутил читателей Bild
Экономика
Расчетная цена газа преодолела отметку в $2,86 тыс. за кубометр
Мир
Украинские боевики описали бои с российскими военными как ад
Мир
В Венгрии уволили руководство метеоцентра после ошибочного прогноза погоды
Спорт
Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»
Общество
ФСБ опубликовала архивные документы в годовщину бомбардировок Сталинграда
Мир
Власти ДНР конфискуют без права на компенсацию земли украинских боевиков
Сюжет:

Удары ВСУ могут поставить на повестку вопрос об изменении формата спецоперации

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстрелы мирных и стратегических объектов в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), а также в Запорожье делают актуальным вопрос об изменении формата специальной военной операции, заявил в интервью «Известиям» 23 августа постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Станционный режим: почему ООН и РФ по-разному смотрят на демилитаризацию ЗАЭС
Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

«По мнению многих крымских экспертов, с учетом не только ударов по Крыму, но и непрекращающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции, дамбы Каховского водохранилища, мирных объектов на территории России, ДНР и ЛНР, сложились все предпосылки для того, чтобы квалифицировать действия бандеровского режима как террористические. Это ставит на повестку дня политический вопрос об изменении формата специальной военной операции», — сказал он.

Цель этой акции — повышение градуса эскалации борьбы Запада с Россией, добавил постпред президента.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Крымский мост находится под надежной защитой»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022