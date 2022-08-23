Удары ВСУ могут поставить на повестку вопрос об изменении формата спецоперации

Обстрелы мирных и стратегических объектов в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), а также в Запорожье делают актуальным вопрос об изменении формата специальной военной операции, заявил в интервью «Известиям» 23 августа постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«По мнению многих крымских экспертов, с учетом не только ударов по Крыму, но и непрекращающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции, дамбы Каховского водохранилища, мирных объектов на территории России, ДНР и ЛНР, сложились все предпосылки для того, чтобы квалифицировать действия бандеровского режима как террористические. Это ставит на повестку дня политический вопрос об изменении формата специальной военной операции», — сказал он.

Цель этой акции — повышение градуса эскалации борьбы Запада с Россией, добавил постпред президента.

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