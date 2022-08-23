Призыв Кличко вернуть железный занавес между РФ и ЕС возмутил читателей Bild

Заявление мэра Киева Виталия Кличко, опубликованное на страницах журнала Bild, вызвало у читателей немецкого издания споры. После публикации поста со ссылкой на интервью под названием «Железный занавес должен вернуться!» в Twitter в понедельник, 22 августа, пользователи Сети поделились впечатлениями от высказываний политика.

Так, Кличко заявил, что «железный занавес должен вернуться, так как Россия — диктаторская страна». При этом под железным занавесом киевский мэр подразумевал въездные барьеры для русских в страны Европы: чтобы россияне не могли наслаждаются европейским отдыхом во время спецоперации. Кличко отметил, как множество россиян приезжают в Европу на лето, при этом отвергая истинные европейские ценности. Позволять подобное, по его мнению, нельзя, поэтому страны ЕС должны ужесточить визовые препоны.

Читатели интервью с Кличко в соцсети по-разному отнеслись к призыву украинского чиновника. Некоторые не очень поняли, как именно вредят европейской экономике русские туристы, другие предложили возвести железный занавес от украинцев.

«А к чему это может привести? То, что русские лежат на пляже в Турции или Дубае? Это гости, которые оставляют в стране много денег. В отличие от наших, которых должны кормить мы», — написала пользователь с ником Dana_W_58.

«Вот бы еще возвести железный занавес от таких высокомерных и самодовольных украинцев», — написал читатель с ником Tyr19871.

«Это показывает, насколько всё грустно между Россией и Западом. И с каких это пор Украина стала Западом?» — недоумевал читатель x_vuj.

Также комментаторы указывали на некомпетентность бывшего боксера в вопросах политики, вспоминали, что украинцы избрали актера президентом, боксера, которому «часто попадало по голове» — мэром, который делает странные заявления. Читатели журнала задавались вопросом, как могут эти люди рассуждать о политике, кому могут быть интересны их воинственные заявления и зачем немцам помогать им?

22 августа заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк призвал страны Евросоюза от лица всей республики прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы. Однако глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Он указал, что это предложение является «противоречивым». Против полного запрета на выдачу виз россиянам официально выступили также Германия, Португалия и Швеция.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, указав, что «россияне должны жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». На следующий день стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.