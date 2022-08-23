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В Москве и Санкт-Петербурге задержаны организаторы производства детского порно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве и Санкт-Петербурге трое человек были задержаны по подозрению в создании порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом 22 августа сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу на своем официальном сайте.

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По версии следствия, в 2014 году подозреваемые использовали мальчика 2007 года рождения для изготовления материалов порнографического характера.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 242.2 УК РФ («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»). Причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям устанавливается.

Дополнительно отмечается, что мужчины были задержаны совместными усилиями СК РФ и МВД России.

18 ноября 2021 года суд в Архангельске вынес обвинительный приговор бывшему врио министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете. Бывшему чиновнику было назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца в колонии строгого режима.

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