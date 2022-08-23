ФСБ раскрыла убийство политолога Дарьи Дугиной, его подготовили украинские спецслужбы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о причастности к подготовке и совершению убийства российского политолога и философа Дарьи Дугиной украинских спецслужб. Информация об этом появилась на сайте ведомства в понедельник, 22 августа.

Как говорится в заявлении, исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью. Для организации убийства и получения информации об образе жизни жертвы подозреваемые арендовали московскую квартиру в том же доме, где проживала погибшая, передает «Газета.Ru». Вовк также использовала для слежки за Дугиной автомобиль Mini Cooper с номерами Донецкой Народной Республики, Казахстана и Украины.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Д. Дугина, 21 августа 2022 года Н. Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — говорится в публикации.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей. Соседка предполагаемой убийцы рассказала корреспондентам «Известий», что Вовк могла поменять цвет машины.