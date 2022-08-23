Реклама
Прямой эфир
Мир
В Саудовской Аравии заявили о «шизофреническом» состоянии рынка нефти
Мир
Посольство РФ призвало Лондон «прекратить подрывать основы полицентричного мира»
Мир
МВД Сербии заверило в неприсоединении к антироссийской истерии
Мир
Небензя напомнил «ядерной пятерке» о принципе недопустимости войны
Армия
Старшина Госсе огнем из ПКМ уничтожил вертолет боевиков в Донбассе
Мир
МИД сообщил о готовности согласовать логистику визита представителей МАГАТЭ на ЗАЭС
Мир
Госдеп заверил в продолжении взаимодействия с РФ в рамках СНВ-3
Мир
В Венгрии уволили руководство метеоцентра после ошибочного прогноза погоды
Спорт
Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»
Общество
ФСБ опубликовала архивные документы в годовщину бомбардировок Сталинграда
Мир
Власти ДНР конфискуют без права на компенсацию земли украинских боевиков

ФСБ раскрыла убийство политолога Дарьи Дугиной, его подготовили украинские спецслужбы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о причастности к подготовке и совершению убийства российского политолога и философа Дарьи Дугиной украинских спецслужб. Информация об этом появилась на сайте ведомства в понедельник, 22 августа.

Как говорится в заявлении, исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью. Для организации убийства и получения информации об образе жизни жертвы подозреваемые арендовали московскую квартиру в том же доме, где проживала погибшая, передает «Газета.Ru». Вовк также использовала для слежки за Дугиной автомобиль Mini Cooper с номерами Донецкой Народной Республики, Казахстана и Украины.

«То, что меня не убивает, убивает другого…»
Как Александр Дугин еще год назад невольно предсказал трагическую гибель дочери

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Д. Дугина, 21 августа 2022 года Н. Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — говорится в публикации.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей. Соседка предполагаемой убийцы рассказала корреспондентам «Известий», что Вовк могла поменять цвет машины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022