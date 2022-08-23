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Власти ДНР конфискуют без права на компенсацию земли украинских боевиков
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Власти ДНР конфискуют без права на компенсацию земли украинских боевиков

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об изъятии без права на компенсацию земель, которые принадлежали участникам антитеррористической операции (АТО) Украины в Донбассе. Об этом стало известно из документа на сайте главы республики в понедельник, 22 августа.

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Как следует из указа, власти ДНР конфискуют земельные участки, принадлежащие участникам боевых действий АТО или членам семей погибших бойцов вооруженных сил, министерства внутренних дел и службы безопасности Украины. Также добавляется, что эти земельные участки перейдут в муниципальную или государственную собственность республики.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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