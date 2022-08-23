Власти ДНР конфискуют без права на компенсацию земли украинских боевиков

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об изъятии без права на компенсацию земель, которые принадлежали участникам антитеррористической операции (АТО) Украины в Донбассе. Об этом стало известно из документа на сайте главы республики в понедельник, 22 августа.

Как следует из указа, власти ДНР конфискуют земельные участки, принадлежащие участникам боевых действий АТО или членам семей погибших бойцов вооруженных сил, министерства внутренних дел и службы безопасности Украины. Также добавляется, что эти земельные участки перейдут в муниципальную или государственную собственность республики.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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