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Die Welt рассказала об определении политического курса Зеленского странами Запада

Die Welt: решение о политкурсе Зеленского принимают в США, ФРГ и Франции
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Ossenbrink
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Политику Украины и решения президента страны Владимира Зеленского определяют лидеры Франции, Германии и США. Такое мнение 22 августа выразил обозреватель газеты Die Welt Кристоф Шильц.

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«Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна», — отметил журналист.

Он добавил, что на Западе нет единой стратегии по конфликту вокруг Украины: Германия и Франция склонны убеждать Киев начать переговоры с Москвой, в то время как США намерены поддерживать Киев поставками оружия.

Данные противоречия обостряют обстановку внутри Запада, где всё больше зреет недовольство антироссийскими санкциями, которые не имеют серьезного влияния на Москву. В этой связи введение новых ограничительных мер и поставки вооружений Украине становятся всё менее вероятными, подытожил обозреватель.

22 августа издание DW со ссылкой на представителя министерства обороны Германии сообщило, что немецкое оборонное ведомство отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В минобороны ФРГ также отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву, ссылаясь на то, что Берлин не может пойти на такие риски ввиду якобы исходящей угрозы со стороны России.

18 августа газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Украине в июле. В материале отмечается, что с конца апреля военная помощь Киеву существенно снизилась.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев не исключил, что по мере поставок Киеву западного дальнобойного оружия «географические задачи» российской спецоперации будут расширяться. Вместе с тем он отметил, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик» (ДНР и ЛНР).

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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