Госдеп заверил в продолжении взаимодействия с РФ в рамках СНВ-3

Взаимодействие между США и Россией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) продолжается, и санкции не мешают российской стороне проводить инспекции на американских объектах, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 22 августа.

«Мы по-прежнему привержены СНВ-3. Мы считаем, что сейчас ему нет альтернатив, как и во времена его подписания. Из-за коронавируса мы прекратили инспекции весной 2020 года, но обе стороны, и США, и Россия, продолжают предоставлять декларации согласно договору. Также наши санкции и ограничения, введенные против Москвы, не противоречат договору и не мешают представителям РФ проводить инспекции в рамках СНВ-3 в США», — сказал Прайс на брифинге.

Об этом же представитель Госдепа говорил 18 августа. Он заявил тогда, что Договор о стратегических наступательных вооружениях не теряет ценности в настоящий момент, при этом США готовы обсуждать новый.

Днем ранее, 17 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова к диалогу с США по возможному будущему соглашению, которое придет на смену истекающему в 2026 году Договору о стратегических наступательных вооружениях. При этом дипломат указал, что пока непонятно, насколько к таким переговорам готовы сами американцы.

Антонов добавил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с представителями министерства обороны США и Госдепартамента, где можно было бы поставить точки над i и определиться, действительно ли американцы готовы к равноправному взаимовыгодному взаимодействию и разговору.

До этого, 8 августа, Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».