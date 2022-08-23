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ФСБ раскрыла убийство политолога Дарьи Дугиной, его подготовили украинские спецслужбы

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Убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной раскрыто, оно было организовано украинскими спецслужбами. Об этом 22 августа заявила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на своем официальном сайте.

Исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе со своей дочерью Софией Шабан 2010 года рождения.

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Отмечается, что Вовк взяла в аренду квартиру в доме, где проживала Дугина, и использовала для слежки за ней автомобиль Mini Cooper с номерами Донецкой Народной Республики, Казахстана и Украины.

В день убийства Наталья Вовк вместе с дочерью присутствовали на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также находилась Дугина.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Д. Дугина, 21 августа 2022 года Н. Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — подытожило ведомство.

Отмечается, что результаты данного расследования были переданы в Следственный комитет России.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа. Политолог направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с фестиваля «Традиция» на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи — философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

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