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Экс-военный подтвердил слова Трампа-младшего о реальной армейской подготовке в США

Бывший военный О’Нилл: в армии США занимаются расовыми тренингами, а не стрельбой
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Adrian Greenwood
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Американских военных элитного корпуса «морские котики» теперь готовят по иной программе, нежели раньше. Вместо стрельб будущим спецназовцам рассказывают о гендерном и расовом многообразии. Об этом утверждал Дональд Трамп-младший, а бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл подтвердил в Twitter его слова 22 августа.

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«Он говорит правду. Я говорил с ним [Дональдом Трампом-младшим] об этом, как и другие «морские котики». Удержание служащих — такая же проблема, как и набор. Это больше, чем тема для разговора о политике. Это происходит в нашей жизни, и это нехорошо», — написал О'Нилл, прикрепив видео Трампа-младшего.

На видео сын Дональда Трампа рассказывает о своих знакомых в элитном корпусе «морских котиков» и об их жалобах на странную военную подготовку.

«У меня есть друзья в командах «морских котиков», и они рассказывают мне, что сейчас проводят больше времени на тренингах по гендерно- расовому разнообразию, чем на стрельбах», — говорит Трамп-младший.

В комментариях к посту мнения разделились, так как некоторые пользователи отметили, что военных и прежде обучали «разнообразию» и «равным возможностям», а правые это подают с некоей политической подоплекой. Некоторые обвиняли и Трампа, и О'Нилла в расизме и нежелании быть терпимыми и толерантными. Другие добавляли, что подобное происходит и в полиции, где стали «тратить больше времени на обучение социальной справедливости, чем на полицейскую тактику».

«О, бедные ребятки! Представьте себе, что вам нужно научиться чему-то большему, чем стрелять и убивать других людей! Так грустно!» — иронизировал пользователь с ником KdMorgan.

Проблемы с военными и новобранцами в США особенно заметны в этом году. В начале августа агентство Bloomberg сообщало, что вооруженные силы столкнулись с дефицитом рекрутов. Всё меньше американцев хотят служить. По информации агентства, чтобы достичь показателя в 1,3 млн военнослужащих, ВС обязаны привлечь около 150 тыс. новобранцев.

Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг 24 июля также отмечал, что ВС США испытывают острый недобор в призывниках. Он уточнял, что из-за этого перед руководством Пентагона стоит проблема принятия сложного решения — или о возможности сокращения численности войск, или о переходе на всеобщий воинский обязательный призыв.

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