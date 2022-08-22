Глава СК Бастрыкин заинтересовался словами посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о необходимости «убить как можно больше русских». Об этом 22 августа сообщило ведомство на своем сайте.

«В социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина, по предварительным данным, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и всё», — сказано в заявлении.

СК РФ примет комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео. Будет также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих Вооруженных сил России.

Видеозапись с призывом «убивать как можно больше русских» появилась ранее в этот же день в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что подобные высказывания может себе позволить исключительно представитель террористического режима. По ее словам, такой посыл означает то, что на протяжении восьми лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, однако теперь стали открыто говорить о своих намерениях.

15 августа президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он заявил о недопустимости забвения «уроков страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке».

Волна русофобии в мире началась на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале Владимир Путин объявил 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».