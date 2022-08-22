ФСБ раскрыла убийство политолога Дарьи Дугиной, его подготовили украинские спецслужбы

Подготовкой убийства политолога Дарьи Дугиной занимались украинские спецслужбы, заявили по итогам расследования в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в понедельник, 22 августа.

«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения», — говорится в релизе ведомства.

Вовк, по данным ФСБ, прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан. Обе в день убийства находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», на котором Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — добавили в ФСБ.

Силовики также отметили, что для организации убийства и получения информации об образе жизни Дарьи Дугиной подозреваемые арендовали московскую квартиру в том же доме, где проживала погибшая.

При наблюдении за Дарьей преступники использовали MINI Cooper. При въезде в Россию на автомобиле числились номера Донецкой Народной Республики (ДНР) — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские 172AJD02, а при выезде — украинские номера AH7771IP, добавила «Газета.Ru».

Материалы расследования ФСБ переданы в Следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи — Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.