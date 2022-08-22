Москвичи несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о погибшей Дугиной

Жители Москвы несут цветы и свечи в память о погибшей Дарье Дугиной к стихийно возникшему мемориалу у скульптуры «Весть» в сквере Мстислава Ростроповича. Об этом свидетельствуют кадры, снятые корреспондентами «Известий» 22 августа.

Ранее 22 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. Кроме того, глава государства выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину. Российский лидер назвал ее убийство подлым, жестоким преступлением.

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.