Госдеп США отреагировал на гибель Дугиной

Государственный департамент США осудил убийства мирных граждан после гибели журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 22 августа заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

«У меня нет сомнений в том, что российская сторона проведет расследование, а также представит свои определенные заключения на данный счет. Всё, что я могу сказать на данном этапе, — это то, что Украина отрицает какую-либо причастность. Со своей стороны мы осуждаем насилие против гражданских лиц где бы то ни было», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно. Он также выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину.

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.