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Госдеп США отреагировал на гибель Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Государственный департамент США осудил убийства мирных граждан после гибели журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 22 августа заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

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«У меня нет сомнений в том, что российская сторона проведет расследование, а также представит свои определенные заключения на данный счет. Всё, что я могу сказать на данном этапе, — это то, что Украина отрицает какую-либо причастность. Со своей стороны мы осуждаем насилие против гражданских лиц где бы то ни было», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно. Он также выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину.

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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